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Полиция поймала полицию на крупных хищениях

Полиция поймала полицию на крупных хищениях
Сотрудники Управления Госслужбы охраны при ГУ МВД по Днепропетровской области были уличены в регулярных растратах бюджетных средств в крупных размерах, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В сообщении полиции говорится о том, что полицейским предъявлено обвинение в хищениях – руководство подразделения систематически закупало у частных компаний оборудование для охранной деятельности, но делало это по завышенным ценам. За шесть месяцев фальшивых сделок сотрудники подразделения переплатили около 900 тысяч гривен из государственного бюджета. Также в пресс-службе Нацполиции заявили, что дело уже заведено – в полиции открыто уголовное производство по статье 191 части пятой (растрата или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут загреметь в тюрьму на срок до двенадцати лет. Напомним, что ранее в Нацполиции рассказали еще об одном громком деле – была разоблачена группа бывших сотрудников ГАИ, а также полицейских, которые сейчас трудятся в полиции. Они продавали угнанные элитные автомобили.

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