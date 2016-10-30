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«Укрзализныця» готовится к закупке новых локомотивов

«Укрзализныця» готовится к закупке новых локомотивов
Сотрудники компании должны в ноябре предложить стратегию полного обновления тягового подвижного состава, и программа должна быть полностью реализована до 2025 года, передает replyua.net со ссылкой на ЦТС.

27 октября проходило расширенное заседание научно-технического совета, на котором обсуждался вопрос об обновлении депо. На заседании присутствовали специалисты Укрзализныци, а также представители иностранных и украинских предприятий, которые представили собственные возможности по модернизации локомотивов и обновлению депо. В компании отметили, что сейчас наблюдается острый дефицит локомотивов, поскольку около 90 процентов уже полностью изношены.

В 2017 году дефицит маневровых, магистральных пассажирских и грузовых локомотивов будет достигать почти две с половиной тысячи единиц, а к 2025 году необходимо будет закупить 460 электровозов, 90 магистральных тепловозов, 50 электровозов двойного питания для грузовых перевозок и 20 электровозов двойного питания для пассажирских перевозок, 160 грузовых электровозов переменного тока, 230 грузовых электровозов постоянного тока.

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