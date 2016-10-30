38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк

За прошлый год в качестве наличных средств в декларации Сергея Мельничука, экс-командира «Айдара», значится один триллион гривен, или 38,7 миллиардов долларов. Как информирует replyua.net, информация о декларации Мельничука была размещена на сайте Единого государственного реестра деклараций Украины. Примечательно и то, что бывший командир задекларировал свою скромную депутатскую зарплату в размере 73 тысяч гривен за год.
Откуда наличность в 38 миллиардов долларов, останется, судя по всему, загадкой. Также в собственности Мельничука советский разваливающийся автомобиль ГАЗ, произведенный в далеком 1988 году, один Джип, земельный участок под Винницей площадью больше двух тысяч квадратных метров и маленькая скромная квартира в Виннице площадью 65 квадратных метров. Нужно отметить, что еще в прошлом году Мельничука лишили неприкосновенности, и парламентарии ВР дали согласие на привлечение командира «Айдара» к уголовной ответственности.
Весной этого года российский суд признал Мельничука организатором убийства Антона Волошина и Игоря Корнелюка, российских журналистов. Такой вердикт был оглашен на суде, где объявляли приговор Надежде Савченко. От себя отметим, что по своему состоянию Мельничук почти сравнялся с Биллом Гейтсом и Марком Цукенбергом.
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