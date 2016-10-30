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Украина переходит на зимнее время, Крым придется жить по летнему времени

Украина переходит на зимнее время, Крым придется жить по летнему времени
Как сообщалось ранее, тридцатого октября в четыре часа утра все граждане Украины переведут часы на зимнее время – такое решение приняли украинские власти, хотя несколько лет подряд предпринимались попытки отказаться от этой меры. Как известно, часы необходимо перевести на час назад – об этом передает replyua.net.

При этом сложности возникнут в оккупированном Крыму, который будет вынужден жить по времени, установленному в Российской Федерации. Россия отказалась от перехода на зимнее и летнее время несколько лет назад, из-за чего между материковой Украиной и аннексированным Крымским полуостровом возникнет разница во времени в один час. Таким образом, когда в Киеве будет 8 утра, на территории Крыма – уже 9. Сайт «15 минут» пишет, что многие крымчане предпочитают использовать этот факт для демонстрации своего сопротивления аннексии полуострова. К примеру, они празднуют Новый год не по «российскому», а по «украинскому» времени.

Переходы на зимнее и летнее время удобны не для всех людей, однако, по мнению ученых, организму человека так легче привыкнуть к изменению режима светового дня, связанного с приходом весны и осени.

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