Парубий призвал Европейский парламент проголосовать за безвизовый режим с Украиной к годовщине Майдана



Председатель ВРУ сообщил в субботу, что двадцать первое ноября – важная историческая дата для Украины, которая могла знаменовать еще одно событие, значимое для Украины – завершение процесса согласования визового режима с Европейским союзом – об этом



Председатель парламента напомнил, что Майдан осенью 2013 года начался именно с требований европейской интеграции Украины. Он провел встречу с Эльмаром Броком, возглавляющим комитет по иностранным делам Европарламента и передал ему документ, подписанный украинскими парламентариями и им лично с просьбой о завершении процесса согласования безвизового режима к двадцать первому ноября.



Представитель Европейского парламента подчеркнул, что украинская сторона выполнила все требования, предусмотренные планом действий по либерализации, и задержка в предоставлении безвизового режима связана исключительно с внутренними вопросами союза, имеющими институциональный характер. Напоминаем, что накануне состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Туском, который пообещал, что в ближайшее время вопрос предоставления безвизового режима Украине будет решен.



Горячая тема: Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Председатель ВРУ сообщил в субботу, что двадцать первое ноября – важная историческая дата для Украины, которая могла знаменовать еще одно событие, значимое для Украины – завершение процесса согласования визового режима с Европейским союзом – об этом передает replyua.net Председатель парламента напомнил, что Майдан осенью 2013 года начался именно с требований европейской интеграции Украины. Он провел встречу с Эльмаром Броком, возглавляющим комитет по иностранным делам Европарламента и передал ему документ, подписанный украинскими парламентариями и им лично с просьбой о завершении процесса согласования безвизового режима к двадцать первому ноября.Представитель Европейского парламента подчеркнул, что украинская сторона выполнила все требования, предусмотренные планом действий по либерализации, и задержка в предоставлении безвизового режима связана исключительно с внутренними вопросами союза, имеющими институциональный характер. Напоминаем, что накануне состоялся телефонный разговор между Петром Порошенко и Дональдом Туском, который пообещал, что в ближайшее время вопрос предоставления безвизового режима Украине будет решен.