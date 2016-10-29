Тарас Чорновіл: Перестаньте слухати лузерів-технологів – не буде ніяких дострокових виборів

Як передає replyua.net, відомий політичний експерт Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пояснив доцільність підняття мінімального рівня зарплат та поховав нації популістів на дочасні вибори в Україні.
«Політики, експерти й медіа-ресурси, які ще пару днів тому повторювали, як мантру: «Піднімайте зарплати й пенсії, в державі є для цього необхідні ресурси, або оберіть нас у владу, а ми вже вам їх точно попідвищуємо до європейських стандартів»,- раптом розвернулися рівно на 180 градусів. І тепер уже: «Це популізм, Порошенко й Гройсман готуються до дострокових виборів, коштів і ресурсів нема, ця авантюра закінчиться неминучим витком інфляції, нестримним ростом цін і тарифів!», – зазначив Чорновіл.
На думку експерта, популізм діючого уряду – річ узагалі то доволі рідкісна. Переважно в популізм бавляться члени опозиції та деякі безвідповідальні представники коаліції. Навіть головна наша популістка Юлія Володимирівна, коли двічі отримувала посаду прем'єра та раз віце-прем'ра, раптом ставала сухою реалісткою та дуже економною урядницею. Соціальна термінологія вмить зникала з її лексикону. А що вже говорити про Володимира Гройсмана, тим більше, коли це рішення ще й погоджувалося з Президентом. Та ні, я скорше в приліт марсіан повірю, ніж у популізм нашого прем'єра, наголосив Тарас Чорновіл.
У цьому контексті версія про те, що таким кроком лідери держави готуються до виходу на дострокові вибори, також не витримує жодної критики. Та не буде ніяких дострокових виборів. Перестаньте слухати тих лузерів-технологів, у яких закінчилися гроші, а поповнити свої рахунки вони можуть хіба продаючи свій нафталін довірливим політикам. І Володимир Гройсман, і Петро Порошенко жодних виборів не планують та й потреби в них не мають, про що неодноразово заявляли. Нема юридичних підстав, економічних передумов, політичних обставин і, зрештою, необхідності.
Тому тут доведеться змиритися з тим, що офіційне пояснення причин може виявитися цілком правдивим. Ми від такого настільки відвикли, що й тут будемо шукати будь-які підстави, лише не ті, які лежать на поверхні й були публічно озвучені. І в них є не лише альтруїзм, але й чіткий економічний та політичний розрахунок.
«Найперше, якось непоміченим пройшло повідомлення, що уряд паралельно з підвищенням соцстандартів відмовляється від класичної тарифної сітки, коли більшість зарплат і виплат встановлювалися в кратності до мінімальної зарплати. Певна річ, що без скасування старого принципу соціальна несправедливість лише зросла б: бідні стали б трохи заможнішими, а багаті – просто непристойно багатющими. І саме на покриття нових гігантських зарплат тих найбагатших пішло б стільки ресурсів, що це не могло б не викликати нового витка гіперінфляції. Натомість, планується система, при якій для найбагатших зарплатня, очевидно, зовсім не зміниться, середньооплачуваним її дещо піднімуть, але зовсім не вдвічі, як найбіднішим, які сьогодні живуть на мінімалку. Планується формула, яка не приведе до зрівнялівки, але скоротить розрив між мінімальними й максимальними заробітками, що якраз характерно для соціальної солідарності західного світу. Тобто, той, хто отримує сьогодні мінімум, матиме 3200, у кого й зараз понад 3000, мало б стати десь понад 4000, у тих, кому платять значно більше, коефіцієнт зростання повинен бути ще меншим», – зазначив Тарас Чорновіл.
За його словами, на все це потрібні вільні грошові фонди. І не десь за рік, а вже сьогодні, бо непідкріплене наявними ресурсами зростання виплат запустить в дію друкарський верстат та інфляційні процеси. Тому важливо, щоб: цих коштів було потрібно не надмірно багато; їх витрата привела до економії інших ресурсів; паралельно було перекрито неофіційні готівкові виплати у приватному секторі, тобто збільшено податкові надходження; були запущені механізми розкручування внутрішнього ринку.
Експерт спрогнозував, що схоже Кабмін старається одночасно задіяти всі чотири чинники розвитку трудової сфери. Та ще й попутно може реалізувати п'яту – відновити довіру людей до дій влади та вибити ґрунт з-під ніг усяких зрадофілів. А це не лише політика, але й банальна фінансово-економічна сфера, бо без довіри та з палицями в колесах не дуже зрушишся на шляху реформ, без яких нам аж ніяк не викарабкатись. А щодо голої політики, то якщо в уряду все вдасться, а в цьому випадку особливо хочеться, щоби вдалося, то нинішні тенденції зниження рейтингів опозиції (зокрема гібридної) може перерости в повний обвал. Добавте сюди ще вояжі Савченко, викривальні «файли Суркова», втому від брехні та панікерства й істерик... Соціальна політика Кабміну й Президента може за рік поміняти електоральну карту країни до невпізнаваності. Якщо будуть послідовними й досягнуть результату, наголосив Тарас Чорновіл.
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