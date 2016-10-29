Медведчук дав відверте інтерв’ю, заявивши, що народи Росії і України ніколи ворогами не були і не будуть

Як передає replyua.net, одіозний Віктор Медведчук в інтерв’ю російським ЗМІ розповів про свої відносини в Володимиром Путіним, дав свою оцінку нинішній українській владі та пояснив за чиєю вказівкою нардеп Надія Савченко приїжджала в Москву.
«Я в нормальних дружніх відносинами з президентом Російської Федерації Володимиром Володимировичем Путіним, познайомилися ми ще в 2000 році, коли він вперше став президентом, а я тоді був одним з керівників Верховної Ради України. У нас багато спільного», – розповів Медведчук.
Коли недавно проходила зустріч «нормандської четвірки», було відчуття, що все повернулося на нульовий кілометр. Начебто до пори до часу обговорювали, давайте приймемо такий-то закон, сякий, але знову все повернулося на питання безпеки. «Стає «тривожно» я б ще додав «сумно». Як взагалі сьогодні складаються етапи реалізації Мінських угод? З одного боку, у всіх основних столицях світу від Москви до Вашингтона визнають, що Мінські угоди безальтернативні, з іншого, - кожна зі сторін знаходить аргументи, мотиви для того, щоб або затягнути, або не виконувати ці угоди. В першу чергу, це стосується України», – наголосив Медведчук.
На запитання, ким себе вважає Віктор Медведчук: росіянином чи українцем, то й відповів, що українцем, але при цьому не поділяє те, що «затіяла злочинна київська влада». «У мене все-таки з'явився певний оптимізм після зустрічі в Берліні. Чому? Тому що навіть влада, яка раніше не згадувала слова «вибори в Донбасі» або якщо згадувала, то тільки в контексті того, що, мовляв, вибори – це після встановлення безпеки, тепер починає говорити: дивіться, а все інше може початися взагалі в перший день після виборів. Хоча б в пасивній формі з цим погоджуються і вже про це говорять. З огляду на, що я знаю більше, ніж можу говорити...», – зазначив Медведчук.
Щодо пряду Савченко в Москву, Медведчук зазначив наступне: Надія Савченко – досить самостійний політик. Після всього того, що було в її долі вона може відкидати шквал критики, яка в основному йде від ультрапатріотів так званих, які не можуть пробачити: як же так, взяла вільно квиток на літак і прилетіла не куди-небудь, а прямо в Москву?! І відвідати ще судове засідання? Якщо говорити по чиїй волі вона опинилася в Москві, то виключно по своїй. «Я думаю, що мандат був тільки від себе. Про інші мандати я не знаю. Вона підтримала громадян України. І заради того щоб звільняти людей, в тому числі і тих, щодо яких вирок набув законної сили, вона готова в тому числі їхати, вести переговори, цього добиватися. На мій погляд, це громадянська позиція. Тому як би до цього не ставилися ті, хто її сьогодні надто критикують, мені здається, на таку самостійну позицію вона має повне право і я її в цьому підтримую», – зазначив Медведчук.
Що стосується майбутнього України, то вона не повинна бути державою-буфером між Заходом і Сходом. Цього не може бути. Це точно. Ми ще вживаємо такий термін, як «міст» між Європою і Росією. І якби на Україні в останні роки були розумні правителі, вони б використовували саме ці транспортні можливості і саме на користь і для розвитку економіки, зміни ситуації, розвитку промисловості і всіх інших галузей, але коли в основі лежить не економіка, а політика, більш того, я б назвав це якимось політичним підлабузництвом, то ні про яку економіку, а тим більше про її розвиток, мови бути не може. Україна повинна використовувати своє геополітичне становище, а не лаятися, не сваритися, тим більше переходити в стадію ворожості зі своїм сусідом. «Тим більше що особисто я і ті, хто сьогодні поділяє мої погляди, досить принципові і послідовні, упевнені в тому, що наші народи Росії і України, ніколи ворогами не будуть, хто б і як би цього не хотів», – зауважив Медведчук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter