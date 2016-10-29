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Тимошенко про сімейний фермерський бізнес: Родина президента займається рейдерством

Тимошенко про сімейний фермерський бізнес: Родина президента займається рейдерством
Під час сьогоднішнього з’їзду партії «Батьківщина» було висунуто більш ніж 4 тисячі кандидатів у депутати та 184 кандидатів на посади керівників об’єднаних громад на виборах. Про це розповіла лідер політичної сили Юлія Тимошенко, інформує її прес-центр, передає replyua.net.

«У нас сьогодні проводиться не просто віче, а ще і з’їзд партії «Батьківщина», аби висунути нових кандидатів на вибори, які будуть проходити 11-го та 18-го грудня поточного року. Наша мета – це безкомпромісна перемога», - заявила народний депутат, колишній прем’єр-міністр України.

В той самий час на селянському віче Тимошенко висловила своє глибоке сподівання, що в найближчий час спільними зусиллями буде розроблено модель для розвитку сімейного фермерства в Україні. Вона переконана, що такий напрямок роботи не залишиться не нагороджений, оскільки українські фермери будуть виробляти набагато більше продуктів харчування, ніж є на сьогоднішній день. І це дасть змогу розвитку власного бізнесу в селі (що в свою чергу стане ключем для подолання бідності) та зниженню цін на полках магазинів, зазначає Тимошенко. Вона зауважила, що на сьогоднішній день у світі існує понад 570 мільйонів сімейних ферм, які фактично забезпечують продуктами ввесь світ. «Сьогодні в Україні землями володіють 11 сімей, і мова йде про сотні і тисячі гектарів земель. Вони займаються рейдерством. Мені страшно про це говорити, але одна з них – родина президента України», - заявила Тимошенко.

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