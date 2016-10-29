Під час з'їзду БПП питання про нового лідера партії не розглядалося

Під час з’їзду представників «БПП «Солідарність», як і було заплановано, питання обрання нового керівника партії не піднімалося. Про це сьогодні, 29-го жовтня, під час розмови з кореспондентами розповів голова секретаріату політичної сили «Блок Петра Порошенка», депутат Верховної Ради Саврасов Максим, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Під час сьогоднішнього з’їзду питання обрання нового керівника партії не підіймалося. Обговорення даного питання, скоріше за все, відбудеться під час наступного з’їзду партії», - зазначив він. За його словами, під час обговорення вищезазначеного питання буде орендовано значно більше приміщення, і туди обов’язково запросять представників преси.
Саврасов повідомив, що під час цієї зустрічі з’їзд прийняв важливе рішення щодо участі у виборах до об’єднаних територіальних громад місцевих організацій партії, які мають відбутися 4-го грудня. Як відомо, 29-го жовтня відбувся черговий з’їзд представників «Блока Петра Порошенка», який проходив у закритому форматі. Як повідомлялося, в серпні минулого року під час з’їзду «БПП» керівником політичної сили обрали колишнього лідера партії «УДАР», діючого мера Києва Віталія Кличка.
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