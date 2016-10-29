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У Парасюка досить скромні статки

У Парасюка досить скромні статки
Народний депутат України Парасюк Володимир вніс до своєї електронної декларації дорогий годинник, який він «знайшов під подушкою від Святого Миколая». Там написано, що 19-го грудня минулого року нардеп отримав в подарунок наручний годинник Samsung Gear, який був куплений за 8 тисяч гривень. Про це і багато більше можна дізнатися з декларації Парсюка в Єдиному реєстрі електронних декларацій, передає replyua.net.

Згідно з даними декларації, у липні народному обранцю подарували смартфон фірми Apple модель iPhone 6S. Також він задекларував планшетний ПК Apple iPad Air 2. Парасюк не має у своїх володіннях жодного нерухомого майна. Він прописаний у селі Папірня Жовківського району Львівської області. У тому самому селі його мама Оксана володіє будинком площею 95 квадратів та двома земельними ділянками: 35 та 30 соток. Там же проживає бабуся Парасюка Марія Калітовська, на яку записаний будиночок площею 66 квадратних метри та дві земельні ділянки: 47 та 25 соток. Все вищезазначене нерухоме майно знаходиться в селі Папірня. У декларації народного депутата вписаний автомобіль Skoda SuperB, на якому їздить Парасюк, але який йому не належить. На його банківському рахунку дещо більше 5 тисяч доларів США та 1.2 тисяч гривень. 6 тисяч доларів тримає готівкою.

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