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Березенко займається політикою, а дружина заробляє гроші

Березенко займається політикою, а дружина заробляє гроші
Заступник керівника парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Березенко Сергій у своїй електронній декларації написав, що на минулий рік на роботах у Державному управлінні справами та Верховній Раді він заробив 91 тисячу гривень. Про це можна дізнатися з його декларації за 2015 рік на сайті НАЗК, передає replyua.net.

Народний депутат також задекларував оренду житла, два автомобіля та 6 дорогих годинників. У його декларації також вписана квартира в Києві площею майже 121 квадратний метр, якою володіє третя особа. Дружина Березенка знімає два будинки в Київській області: у Козині будинок на 267 квадратів та у Лісниках – 574. Також у її власності частина квартири в Львові, загальна площа якої 75 квадратних метри.

За оренду житла за минулий рік сім’я заплатила приблизно 600 тисяч гривень. За страховку автомобілів віддали 121 тисячу. На банківських рахунках у Березенків лежить 88 тисяч доларів США, 19 тисяч гривень. 35 тисяч доларів, 15 тисяч євро та понад 2.1 мільйона гривень подружжя зберігає в готівці. Глава фракції їздить на двох престижних автомобілях: Porshe Cayenne 2011 випуску і Mercedes-Benz GL-350 2013 року. За минулий рік дружина депутата заробила майже 5 мільйонів на підприємницькій діяльності.

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