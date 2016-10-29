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В «ДНР» приняли «строгий законопроект»

В «ДНР» приняли «строгий законопроект»
Власти «Донецкой республики» приняли новый «законопроект», запрещающий курение и распитие спиртных напитков на лестничных площадках.

Как информирует replyua.net, «закон» уже вступил в силу, и, согласно ему, предусмотрены штрафы за употребление алкогольной продукции и за курение в подъездах жилых домов. Кроме того, Александр Захарченко также ограничил продажу табачных изделий и алкогольной продукции. В частности, теперь на оккупированных территориях нельзя будет приобрести спиртные напитки на любых спортивных мероприятиях, запрещена продажа алкоголя с рук, а также в местах, не предназначенных для торговли. Осуществлять продажу алкоголя на розлив можно будет только субъектам хозяйствования, имеющих статус ресторанного хозяйства, то есть на розлив купить пиво или другие напитки можно будет только в местах общественного питания.

Полный запрет на продажу алкоголя будет действовать с 11 часов вечера до 8 часов утра. Распивать алкоголь и курить теперь запрещено в подъездах, в местах занятий спортом, туризма и отдыха, на детских площадках, в парках и скверах.

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