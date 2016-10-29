На чем скажется внебюджетное увеличение минимальной зарплаты?

Повышение минимальной заработной платы ставит Министерство финансов в очень неудобное положение, поскольку требует от него дополнительного финансирования на выплаты социальных расходов государства, - считает Виктор Мазярчук, руководитель Офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде Украины. Об этом он заявил в эфире «Громадсього радио», передает replyua.net.
Владимир Гройсман анонсировал рост минимальной заработной платы до 3200 гривен, что вдвое превышает сегодняшний прожиточный минимум. Несколько месяцев назад министр социальной политики Андрей Рева уже заявлял о повышении минимальной зарплаты, но тогда речь шла о том, чтобы поднять ее в 1,5 раза, то есть до 2300 гривен.
«Социальные стандарты людям, которые получают заработную плату, как в государственном, так и в бизнес-секторе надо поднимать, потому что за последний период времени инфляция очень сильно нивелирована достижения условно предыдущих лет. С другой стороны, это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд, потому что повышение минимальной заработной платы, как правило, влечет за собой несколько сложных вещей, в частности повышение заработных плат в сфере бизнеса и во всех учреждениях и организациях, функционирующих в Украине. Если это решение будет поддержано народными депутатами, то начиная с 1 января, меньшей месячной ставки заработной платы в Украине не может быть», – рассказал Виктор Мазярчук.
По его словам, Министерство финансов оказалось сейчас в очень неудобном положении, потому что их поставили перед фактом. У них нет другого выбора, как найти дополнительное финансирование на выплаты социальных расходов государства, связанных с данными функциями, в частности повышение уровня заработной платы госслужащим, если не будет сделана отвязки единой тарифной сетки от минимальной заработной платы. Вторая часть, связанная с тем, что надо будет дополнительно поднимать пенсии. А как?
«Опять-таки вслед за повышением «минималки» встает вопрос субсидий. Они связаны, потому что там идет расчет. Вопрос в том, что вдвое хотят поднять минимальные заработные платы, а пенсии – на 10%. Или это корректно? Опять начнутся тиражирование популистских заявлений и требований в отношении повышения социальных обязательств и расходов. Сможет ли Украина себе это позволить – вопрос риторический.
Один из ключевых тезисов, о котором нужно говорить и напоминать премьеру, министру финансов, другим министерствам, чтобы нам показали расчеты этих решений. Только после этого можно будет говорить, они целесообразными и вообще возможно ли это реализовать. Возможно, где-то на каком-то теоретическом этапе они есть, но, чтобы сказать, что они правильные, надо сначала их увидеть.
«Я, кстати, смотрел статистику и аналитику коллег, и есть регионы и области, где более 50% населения заработную плату меньше 3200 гривен. Это означает, что в этих регионах, а именно в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях, бизнес-среда должна вдвое повысить минимальную заработную плату. И большой вопрос, будет ли это возможным для осуществления. В таком случае может быть два варианта. Первый вариант: бизнес может сказать работнику: ты будешь работать только на полставки и дальше получать 1600 гривен условно. Второй вариант: бизнес поднимет минимальную ставку, но уменьшится уровень его прибыли, некоторые вообще смогут обанкротиться. Бизнес, который, например, платил минимальную заработную плату, а остальные доплачивал в конверте, может вообще передумать и платить только в конверте. То есть такие вещи надо продумывать очень подробно и анализировать возможные риски, и как с ними бороться», – отметил эксперт.
Если говорить о последствиях повышения минимальной заработной платы, то следует отметить, что автоматически должны вырасти зарплаты всех госслужащих. Также следует упомянуть, что в декабре прошлого года был принят новый закон о госслужбе, в котором изменилась система начисления заработной платы. В октябре в начале этого месяца Министерство финансов дополнительно выделило финансирование для государственной службы в сумме в 1,8 миллиарда гривен, поскольку не хватало средств на выплаты заработной платы. Таким образом, получается, что на этот год на государственную службу было выделено в районе 20 миллионов гривен, потому что закон действовал не полный год. На следующий год на государственную службу предусматриваются средства в размере 32,6 миллиарда гривен на финансирование 265 тысяч государственных служащих, резюмировал Виктор Мазярчук.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter