Декларация Гонтаревой – миллионы долларов и элитные авто

Валерия Гонтарева указала в декларации сбережения в размере 62 тысяч гривен и 1,8 миллионов долларов, сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время.
Кроме того, сын главы Нацбанка также хранит больше миллиона гривен в разных банках. Декларация Гонтаревой практически не отличается от той, которую она подавала ранее, однако в новом документе появились некоторые дополнения. За год работы в Нацбанке доход Гонтаревой достиг 1,7 миллионов гривен, кроме того, еще полтора миллиона она получила в виде процентов. Помимо этих миллионов, Гонтарева указала еще больше 23 миллионов – такой доход принесла ей собственная компания. Из недвижимости у главы НБУ имеется довольно просторная квартира в столице площадью больше ста квадратных метров, а также земельный участок площадью 900 квадратных метров.
В декларации указано, что глава НБУ почему перемещается сразу на двух автомобилях Порше, стоимость которых превышает 1 миллион 700 тысяч гривен. У Гонтаревой имеется и дача площадью больше 250 квадратных метров. У мужа главы НБУ дела тоже идут неплохо – жилой дом, земельный участок и автомобиль Тойота. Сын Гонтаревой владеет двумя большими квартирами в Киеве.
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