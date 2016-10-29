Глава НБУ їздить на двох Porshe

Керівник Національного банку Гонтарева Валерія за 2015 рік на посаді голови регулятора заробила більш ніж 1.7 мільйона гривень. Про це можна дізнатися з її електронної декларації, яка знаходиться на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає replyua.net.
У електронній декларації також Гонтарева вказала і інші доходи, зокрема, 1.5 мільйона гривень прибутку у вигляді відсотків від ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк», 23.5 тисячі гривень вона отримала за продаж цінних паперів та корпоративних прав ICU Holdings Limited. Її син Антон за минулий рік отримав майже 52 тисячі гривень зарплати, майже 750 тисяч – дохід від відчуження рухомого майна та 90 000 відсотків від вкладів. У нього також є дві квартири в Києві площею 55 та 41 кв. м. У Гонтаревої є земельна ділянка площею 9 соток, квартира в столиці України, загальна площа якої становить 106 квадратів та садовий будинок – 250 квадратних метрів.
У чоловіка глави Нацбанку є будинок на Київщині площею майже 400 квадратів, земельна ділянка площею 2 тисячі квадратних метрів. У Гонтаревої також два автомобіля: Porsche Panamera та Porsche Cayenne. У її чоловіка - Toyota Land Cruiser Prado.
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