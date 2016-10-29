ГПУ почала заочне засудження "міноборони ДНР"

Генеральна прокуратура України розпочала процес заочного засудження громадянина України та самовизнаного «голови міністерства оборони ДНР». Про це сьогодні, 29-го жовтня, повідомили на офіційному сайті ГПУ, передає replyua.net.
У інформаційному листі розповідають, що дана особа підозрюється у кількох кримінальних злочинах, зокрема, створення та керування незаконною збройною групою та організації масових заворушень. «Громадянин України, який знаходився в Донецьку, за попередньої змови з бойовиками «ДНР», у квітні 2014 року вступив до вищезазначеного незаконного збройного формування та почав керувати збройними підрозділами терористичної організації. Він отримав «звання командир народної армії ДНР» (по-другому – «міністр оборони ДНР»), - йдеться у повідомленні.
Після отримання самопроголошеного звання дана особа почала займатися організацією масових заворушень з метою створити опір законній владі Донецької області та зайняти її місце. Терористична організація під його керівництвом пізніше все таки захопила владу в Донецьку, отримавши контроль над будівлею прокуратури Донецької області. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.
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