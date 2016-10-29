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ГПУ почала заочне засудження "міноборони ДНР"

ГПУ почала заочне засудження "міноборони ДНР"
Генеральна прокуратура України розпочала процес заочного засудження громадянина України та самовизнаного «голови міністерства оборони ДНР». Про це сьогодні, 29-го жовтня, повідомили на офіційному сайті ГПУ, передає replyua.net.

У інформаційному листі розповідають, що дана особа підозрюється у кількох кримінальних злочинах, зокрема, створення та керування незаконною збройною групою та організації масових заворушень. «Громадянин України, який знаходився в Донецьку, за попередньої змови з бойовиками «ДНР», у квітні 2014 року вступив до вищезазначеного незаконного збройного формування та почав керувати збройними підрозділами терористичної організації. Він отримав «звання командир народної армії ДНР» (по-другому – «міністр оборони ДНР»), - йдеться у повідомленні.

Після отримання самопроголошеного звання дана особа почала займатися організацією масових заворушень з метою створити опір законній владі Донецької області та зайняти її місце. Терористична організація під його керівництвом пізніше все таки захопила владу в Донецьку, отримавши контроль над будівлею прокуратури Донецької області. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

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