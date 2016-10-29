Матиос: три миллиарда Януковича пошли на «нужды»

Три миллиарда долларов, которые Янукович взял у России, в основном, были розданы бюджетникам, чтобы удержать власть. Как сообщает replyua.net, такое заявление в эфире 112 Украина прозвучало от Анатолия Матиоса, главного военного прокурора Украины.
По его словам, беглый Янукович, а также все его окружение продавали государственные интересы своей страны в интересах России, поскольку казна Украины была фактически разграблена. Если бы РФ не поддержала Януковича, считает Матиос, он был лишился власти не в 2014, а в 2013 году.
«Вся компания Януковича развернулась в сторону России и сдавала государственные интересы. Следствие выяснило, куда пошли три миллиарда долларов, полученные Януковичем от России. 800 миллионов до Украины даже не дошли и были розданы для погашения долгов по кредитам Украины, причем с бешеными процентами. Больше двух миллиардов выплатили бюджетникам, имеющим отношение к власти, чтобы они ее поддержали», отметил Матиос. По мнению прокурора, если бы не эти деньги, революцию можно было завершить до конца 2013 года и без крови.
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