Як на Горбатюка тиснули керівники ГПУ

Керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій розповів, як його відсторонили від розслідування в справах Клименка, Золочевського та «верхам Бойка». Він припускає, що мета тиску на нього та його департамент – встановити контроль над провадженнями економічного характеру, передає replyua.net.
«Я не заперечую, що другорядною метою відсторонення мене від розслідування ряду справ являється отримання контролю над рядом «економічних справ». Час від час саме через них я відчуваю на собі певний тиск. Проти мене розслідуються якісь справи та пропонують перейти на якусь іншу роботу. Я вважаю, що всі ці моменти дуже тісно пов’язані саме з провадженнями економічного змісту», - розповів Горбатюк.
«Тільки, як новим генеральним прокурором став Юрій Луценко, я йому особисто передав пакет документів, в якому описувався тиск проти мене з боку попередніх керівників, які також блокували розслідування справи Клименка. Там зазначалося, що не звертаючи увагу на тиск, ми повідомили про 10 підозр, ще 6 – знаходяться у прокурорів. Але замість того щоб надати підтримку та допомогу, нам повідомили, що справа Клименка переходить в компетенцію військової прокуратури», - зазначив він.
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