У Москви немає чим тиснути на Україну - Піонтковський

У Кремлі вичерпали всі можливості впливати на Україну. Про це свідчить риторика, яку використовують українські політики під час міжнародних переговорів, в тому числі і за участі представників Російської Федерації. Про це сьогодні, 29-го жовтня, розповів політичний експерт Піонтковський Андрій, передає replyua.net.
В той самий час політолог зауважив, що головний план еліти Москви на сьогодні день – завадити розвитку Україні як державі, що розвивається в напрямку Європейського союзу та євроінтеграції. Також експерт зазначив, що Росія декілька разів змінювала своє ставлення до політики щодо Донбасу. Це було спричинено провалом кремлівського проекту «Новоросія», який на їхній превеликий жаль не «прижився» в українських громадян.
«Росія втрачає свої важелі керування українською владою, оскільки офіційний Київ починає вести більш чітку та жорстку позицію стосовно виконання Мінських домовленостей. Також добрим свідоцтвом того, що Україна не клюнула на російську приманку являється те, що влада почала чітко стояти на позиції «спочатку потрібно вивести з території Донбасу всіх терористів та військових РФ, а вже потім приступати до політичної частини «Мінську», а це стосується також і проведення виборів», - зазначив Піонтковський.
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