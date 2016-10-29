У Ковальчука лише гараж. У його дружини список значно цікавіший

Головний заступник керівника Адміністрації президента України Ковальчук Віталій завершив здачу своєї електронної Декларації. В ній він вказав, що володіє лише гаражем в столиці. Як передає replyua.net, все інше рухоме та нерухоме майно записане на його дружину.
Так, у декларації Ковальчука у рубриці його особистого майна вписаний лише гараж в Києві, площа якого 82 квадратних метри. За минулий рік він заробив на основному місці роботи дещо більше 203-х тисяч гривень. За даними декларації, чоловік не володіє грошовими збереженнями як у готівці, так і на банківських рахунках. У свою декларацію Ковальчук вписав дорогоцінну картину та два годинники: Zenith та Chaumet Paris.
В той самий час чиновник більш широко розписав власність своєї дружини. Так, відповідно до декларації Ковальчука, у його другої половинки у власності квартира в Києві площею 200 квадратів, 2 гектара землі в Обухівському районі, один будинок в Козині, що на Київщині, майже 1150 квадратних метрів площі. Також дружина Ковальчука володіє дорогоцінними картинами, годинниками та ювелірними виробами. На ній також три машини: Toyota RAV4 та дві Toyota Landcruiser. Вона володіє готівкою на 300 тисяч доларів США, 212 тис. євро та 2 мільйони 300 тисяч гривень. У банку в неї 10 тисяч доларів.
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