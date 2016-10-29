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На в'їзд до Польщі чекають понад 1.3 тисячі автомобілів

На в'їзд до Польщі чекають понад 1.3 тисячі автомобілів
На контрольно-пропускних пунктах на кордоні України з Польщею станом на восьму ранку 29-го жовтня прикордонники нарахували в чергах приблизно 1 тисячу 370 транспортних засобів. Про це розповідає на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук прес-центр Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, передає replyua.net.

Відповідно до інформаційного листа ДПСУ, на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Устилуг» в черзі знаходилося близько 250 одиниць транспорту; контрольно-пропускний пункт «Рава-Ркська» затримував рух приблизно 300 автомобілів; пункт пропуску «Краковець» нарахував у своїх чергах 200 машин; біля КПВВ «Ягодин-Авто» у черзі чекало 190 одиниць транспортних засобів; пункт пропуску «Угринів» налічив 150 автівок; «Шегині» - 120 одиниць транспорту; контрольний пункт в’їзду-виїзду «Грушів» - в черзі 100 автомобілів; контрольний пункт «Смільниця» в черзі зафіксував 60 одиниць транспортних засобів.

В той самий час повідомляється, що контрольно-пропускні пункти на кордоні з Румунією, Молдовою, Словаччиною та Угорщиною працюються в нормальному штатному режимі. На даних ділянках затримки руху не спостерігалося.

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