В Украине завершилось строительство многоцелевого судна

На Херсонском судостроительном заводе завершилось строительство нефтемусоросборщика Sea Ant, и судно было спущено на воду, передает replyua.net со ссылкой на АМПУ.
Судно было построено для Администрации морпортов Украины, и его будут эксплуатировать в порту Южный. На судостроительном заводе отметили, что у нового судна много возможностей, и оно сможет выполнять сразу несколько функций – бункеровщика топлива и пресной воды, бонопоставщика, буксира-кантовщика. Судно может быть использовано и для тушения пожаров на объектах, расположенных вдоль берега и в акватории. Кроме того, на корабле также установили электрогидравлический грузовой кран с максимальной грузоподъемностью до пяти тонн.
У нефтемусоросборщика также имеется ледовая защита, и его можно эксплуатировать в условиях мелкобитого льда толщиной до полуметра. Водоизмещение судна достигает 265 тонн, ширина составляет восемь с половиной метров, длина – 22,2 метра. Корабль развивает скорость до четырех узлов, ширина захвата водной поверхности достигает двадцати метров.
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