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Тандит: началась большая зачистка

Тандит: началась большая зачистка
Российские СМИ продолжают рассказывать страшилки о том, что Украина является фашистской страной, и взамен «русскому миру» РФ раскачивает новые позиции, а для этого использует украинских заключенных. Как информирует replyua.net, об этом в эфире Эспресо, в передаче «Политклуб Портникова», рассказал Юрий Тандит.

По словам советника главы Службы безопасности, официально в России заложниками считаются только девять граждан, еще более 400 числятся пропавшими без вести. «Хочется надеяться, что эти люди живы, а, если уже нет, то нужно обязательно вернуть тела и дать родственникам похоронить этих людей. Истории заложников, в частности, Карпюка, стали частыми. Сам Карпюк является первым заложником, и его удерживают в России уже с 2014 года. Причина ареста Карпюка довольно странная – якобы без разрешения пограничника он вышел из авто», рассказал Тандит.

Также он отметил, что в создавшейся ситуации важно провести детальный анализ всей пропаганды, идущей от российских СМИ. Они направляют свои сообщения на потребителей и избирателей. «Русский мир» уже провалился, и сейчас зачищают людей, которые могут о нем что-то говорить. Раскачивается совершенно новая позиция о «фашистской» Украине», подчеркнул эксперт.

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