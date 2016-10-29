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Иностранные инвесторы займутся строительством дорог в Украине

Иностранные инвесторы займутся строительством дорог в Украине
Славомир Новак, бывший министр транспорта, в эфире польского радио ТОК заявил о том, что Укравтодор планирует заключить контракт с иностранными инвесторами, которые строили дороги в Польше, передает replyua.net.

По словам Новака, если появится возможность планировать дорожные инвестиции на длительный срок, дорожная машина в Украине запустится, однако это произойдет лишь в том случае, если в Укравтодоре не будет коррупции на закупках. Новак подчеркнул, что иностранные инвесторы, которые в свое время работали в Польше, сейчас сидят без работы, поскольку план строительства в Польше был остановлен, и они с радостью придут в Украину. Однако бывший польский министр пока сомневается в том, что в Укравтодоре удастся победить коррупцию за короткий срок.

Также, по его словам, нужно ввести правила прозрачности в компании. «Тендеры проводятся непрозрачным способом, и в ближайшее время необходимо добиться прозрачности, а также укротить коррупцию», отметил Новак. Напомним, что большинство дорог Украины требуют капитального ремонта.

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