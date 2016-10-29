валюта
СпецтемаВчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього | Посетите новый финансовый форум

Новиков: появление Савченко в Москве было полной неожиданностью

Новиков: появление Савченко в Москве было полной неожиданностью
Приезд Надежды Савченко в Россию был внезапным, и российские СМИ ничего об этом не знали, однако потом начали буквально преследовать нардепа.

Как сообщает replyua.net, об этом адвокат Илья Новиков написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, новость о визите Савченко в Москву разлетелась за считанные минуты, и Надежде не давали прохода. «Билет из России Савченко выписывали в один конец и навсегда, поэтому Савченко продемонстрировала наглость, появившись в Москве. Поездку нардепа никто не одобрял – на руководство ФСБ, ни лично Путин. Они даже не знали об этом. Пресса появилась в суде сразу после того, как одна фотография с Савченко, сделанная возле здания Верховного суда, разлетелась по Интернету», отмечает Новиков.

Также он написал, что сначала все было нормально, и те журналисты, которые пришли заранее, работали только по уголовному делу, зато потом налетели еще десятки представителей «говнопрессы». По словам Новикова, он лично отвозил Савченко в Шереметьево, и было это уже в первом часу ночи, однако и в аэропорту Савченко даже не дали выпить чашку чая и съесть хачапури – откуда-то появился Лайфньюз.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
6727

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
4922

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Иностранные инвесторы займутся строительством дорог в Украине

Трамп требует отменить выборы и автоматически назначить его президентом

Украинский автомобильный рынок начал стабилизироваться

Пионтковский: Сурков просто марионетка Путина

Новиков: появление Савченко в Москве было полной неожиданностью

На час назад: Украина переходит на новое время

Власти Бенина заявили об изъятии крупной партии кокаина

Россия проиграла выборы в Совет по правам человека в ООН

На президентских выборах в Узбекистане зарегистрировались четыре кандидата

Самолет загорелся в аэропорту Чикаго прямо во время взлета

В проблемах Липецкой фабрики Roshen обвинили Путина - ТСН

SpaceX удалось установить причины взрыва ракеты на стартовой площадке в прошлом месяце

Боб Дилан необычно отреагировал на присвоение ему Нобелевской премии по литературе

Франция специально затягивает исполнение решения о сокращении использования атомной энергии - Reuters

В США детям-трансгендерам позволят использовать душевые для лиц того пола, с которым они себя идентифицируют

Ученым впервые удалось получить бесценные данные о Плутоне

Білоруські пропагандисти лякають своїх громадян Україною

Из Севастополя к Сирии отправился еще один корабль Черноморского флота

ФБР відновило розслідування щодо Клінтон

Савченко розповіла, що «повернулась із пекла»

 Новости за день