Новиков: появление Савченко в Москве было полной неожиданностью

Приезд Надежды Савченко в Россию был внезапным, и российские СМИ ничего об этом не знали, однако потом начали буквально преследовать нардепа.
Как сообщает replyua.net, об этом адвокат Илья Новиков написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, новость о визите Савченко в Москву разлетелась за считанные минуты, и Надежде не давали прохода. «Билет из России Савченко выписывали в один конец и навсегда, поэтому Савченко продемонстрировала наглость, появившись в Москве. Поездку нардепа никто не одобрял – на руководство ФСБ, ни лично Путин. Они даже не знали об этом. Пресса появилась в суде сразу после того, как одна фотография с Савченко, сделанная возле здания Верховного суда, разлетелась по Интернету», отмечает Новиков.
Также он написал, что сначала все было нормально, и те журналисты, которые пришли заранее, работали только по уголовному делу, зато потом налетели еще десятки представителей «говнопрессы». По словам Новикова, он лично отвозил Савченко в Шереметьево, и было это уже в первом часу ночи, однако и в аэропорту Савченко даже не дали выпить чашку чая и съесть хачапури – откуда-то появился Лайфньюз.
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