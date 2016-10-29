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На час назад: Украина переходит на новое время

На час назад: Украина переходит на новое время
В ночь с субботы на воскресенье будет осуществлен перевод часов на зимнее время, передает replyua.net. Стрелки часов будут переведены назад в 4 часа утра.

Это означает, что в воскресенье, 30 октября, все украинцы смогут или поспать, или отдохнуть лишний час. Украинские власти неоднократно хотели внести постановление об отмене перехода на зимнее и летнее время, и последний раз такой законопроект рассматривали около пяти лет назад, однако депутаты его не поддержали. В Украине перевод часов всегда осуществляется в последнее воскресенье октября – на зимнее время, а также в последнее воскресенье марта – на летнее время. Эксперты отмечают, что для организма многих людей перевод часов считается большим стрессом. В частности, тяжелее других на новое время перестраиваются люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также те, кто склонен к депрессиям.

После перехода на зимнее время нужно плавно менять режим дня, и желательно готовиться к новому времени за несколько дней до перевода стрелок часов. В день, когда часы были переведены, ученые не советуют просыпаться по новому времени – нужно сдвинуть режим сна всего на 15 минут, чтобы организм смог легко адаптироваться.

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