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В проблемах Липецкой фабрики Roshen обвинили Путина - ТСН

В проблемах Липецкой фабрики Roshen обвинили Путина - ТСН
ТСН сообщает, что за всеми расследованиями, проводимыми в отношении Липецкой фабрики, принадлежащей Петру Порошенко, как и арестами ее имущества, стоит лично Владимир Путин – об этом передает replyua.net.

Представители корпорации заявили, что причиной их организационных и финансовых трудностей являются непосредственно действия Владимира Путина. «По его указанию против нас начаты сразу несколько уголовных производств, из-за которых наше имущество находится под арестом, а мы вынуждены уволить более тысячи сотрудников», - заявил президент украинкой кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский.

Он подчеркнул, что они и так подозревали, что за всеми проблемами, обрушившимися на фабрику с начала 2014 года, стоит российский президент, а теперь, после его слов на заседании клуба «Валдай», это стало очевидным. Напоминаем, что в четверг Владимир Путин заявил, что «РФ старается уважать частную собственность, в том числе частную собственность иностранных инвесторов, коим является и президент Украины Петр Порошенко». Он добавил: « У фабрики в Липецке есть проблемы, однако на все еще работает и получает прибыль». Москалевский подчеркнул, что все граждане РФ, работавшие на этой фабрике, должны винить в своем увольнения лично Путина. По мнению президента корпорации, глава РФ «взял активы Roshen в заложники».

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