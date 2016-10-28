Що станеться з цінами на бензин? Антимонопольний комітет оштрафував низку нафтотрейдерів

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Антимонопольний комітет України розглянув так звану «бензинову справу» і виніс рішення про притягнення до відповідальності низки нафтотрейдерів за неконкурентні узгоджені дії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали офіційного порталу відомства.Так, АМКУ встановив, що з січня 2013 року по січень 2016 року кілька нафтотрейдерів діяли за узгодженим планом, який у результаті впливав на рівень конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів. Так, було встановлено винуватість: Товариств з обмеженою відповідальністю «Золотий екватор», «Вог Рітейл» (обидва - бренди WOG), «ОККО - нафтопродукт» (бренд ОККО), «Альянс-Холдинг» (бренд SHELL), «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд SOCAR), «Паралель М ЛТД» (бренд Parallel) та підприємства з іноземними інвестиціями «АМІК Україна» (бренд – Амік).Узгоджені дії нафтотрейдерів, на думку членів АМКУ, полягали у синхронному підвищенні цін на їх товари шляхом виставлення їх на інформаційних табло. Крім того, такі підвищення не були обґрунтовані і не кореспондувались із коливанням цін на сировину на світових та внутрішніх ринках. Загалом, трейдерів було оштрафовано на двісті чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто три гривні.