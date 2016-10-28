Свободная торговля между Канадой и Украиной может привести к взрыву инвестиций – эксперт

Как передает replyua.net, об этом в эфире «Громадського радио» сказал Пол Дарби, канадский глава проекта Canada-Ukraine Trade and Investment Support project (CUTIS). Он руководит работой в международном проекте технической помощи, направленном на увеличение торговли между Украиной и Канадой. Проект вошел в активную фазу сразу после подписания договора о свободной торговле между Украиной и Канадой с участием Джастина Трюдо в июле.
«Канадско-украинский договор свободной торговли был подписан летом 2016 года, и это яркий показатель позиции Канады в отношении экономических отношений с Украиной. Мы надеемся, что канадский парламент ратифицирует этот договор в течение текущей сессии, того же самого мы ожидаем и от украинской стороны», – отметил Пол Дарби.
По его словам, Украина является ярким примером хорошей страны для канадских инвестиций. Также следует помнить об огромной украинской диаспоре в Канаде, которая создает много социальных и экономических связей между двумя странами. Канада всегда поддерживала Украину, в частности, она была первой, которая признала украинскую независимость.
«Мы провели глубокий анализ по влиянию Соглашения на украинскую экономику, который показал, что договор торговли будет иметь влияние на украинский ВВП, налоги, ситуацию с занятостью. Рост занятости украинцев будет повышен, по нашему мнению, в связи с инвестициями из Канады в Украину. А глядя на подобные договоры между Канадой и другими странами, мы видим, что это всегда взрыв инвестиций. И после того, как эти инвестиции подскочили вверх, они и остаются на этом уровне. Мы надеемся, что такой же взрыв инвестиций произойдет и в Украине. Для Канады будут интересными украинские полуфабрикаты, одежда, насосы, различные приборы, стиральные машины и тому подобное. То есть мы пытаемся искать товары с большой добавленной стоимостью, а не фокусироваться на сырье. Также мы уверены, что на канадском рынке будут популярны украинские сладости и обувь, которая является чрезвычайно конкурентоспособной», – рассказал представитель канадской стороны.
«Если говорить о нашем проекте, то он финансируется правительством Канады. Он будет фокусироваться именно на таких товарных группах и услугах, которые будут популярны в Канаде, но мы будем также открыты для любых компаний. То есть не важно, вы попадете в финальный short-лист востребованных в Канаде продуктов, проект CUTIS будет рад предоставить вам помощь в поиске партнеров, покупателей, торговых ярмарок, объяснения канадской регуляции и тому подобное. Это проект технической помощи, и мы будем стараться снизить уровень бедности в Украине, помогая, более всего, малому и среднему бизнесу, который является драйвером экономики. Для тех, кто попадет в short-лист привлекательных кампаний, мы будем давать не только советы, но и привозить консультантов из Канады для того, чтобы они проводили учения с выбранными фирмами, чтобы они вместе с нами готовили свои продукты на канадский рынок», – отметил Пол Дарби.
Самый трудный вопрос – это, когда именно ждать ратификации Соглашения. Ратификация Соглашения о свободной торговле Украины и Канады стоит на повестке дня канадского парламента на эту сессию, которая будет продолжаться до апреля-мая 2017 года. Мы надеемся увидеть ратифицирование договора до Рождества, резюмировал Пол Дарби.
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