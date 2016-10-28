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Декларація Ситника на фоні інших досить "спокійна"

Декларація Ситника на фоні інших досить "спокійна"
Керівник Національного антикорупційного бюро України Ситник Артем задекларував квартиру в Броварах, 10 тисяч доларів США та 250 тисяч гривень готівкою. Про це можна дізнатися з його електронної декларації, яка знаходиться на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції в Єдиному державному реєстрі е-декларацій, передає replyua.net.

У своїй декларації Ситник вказав понад 900 тисяч гривень заробітку за 2015 рік на посаді глави НАБУ. Також нього є власна квартира в Броварах загальною площею майже 83 квадратних метри, яку він купив у 2010 році. За 295 тисяч гривень. Також до декларації директор антикорупційного бюро вписав земельну ділянку, площа якої 4 соток. Нею володіє його дружина Анна.

Ситник також задекларував автомобіль Hyundai Elantra, на якому він їздить, але його власник не Артем, а Сергій Ситник. Також він зазначив свою зарплату в ТОВ «Компас» у розмірі менші ніж 3 тисячі гривень. На незалежній професійній діяльності Ситнику вдалося заробити, відповідно до даних в декларації, за минулий рік 10 тисяч гривень. Дружина Анна заробила дещо більше 45-ти тисяч гривень на основному місці роботи в ВАТ «Закарпаттяобленерго».

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