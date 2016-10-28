У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать



Керівник апарату СБУ Ткачук Олександр припускає, що просочення інформації про роботу та журналістські розслідування представників «УП» могло статися не шляхом прослуховування телефонних розмов. Про це він зауважив в телеефірі каналу «112 Україна»,



В той самий час Ткачук не став відповідати на пряме запитання, чи займається Служба безпеки прослуховуванням кореспондентів УП, пояснивши, що розповідати подібну інформацію не можна, - це заборонено чинним законодавством. Також він сказав, що дані про стеження та прослуховування, які опублікували представники УП являються досить сумнівними, та закликав не намагатися робити сенсації на «пустому місці».



«Ми завжди готові досліджувати будь-які докази, які мають журналісти «УП». Але той матеріал, який вони розмістили на своєму веб-сайті має двоякий сенс. Вони кажуть, що їхні телефони прослуховують. Також кажуть, що під час своїх розслідувань здійснювали телефонні дзвінки до різних установ. Так чого не припустити, що витік інформації стався не через прослуховування, а просто через те, що один з їхніх співрозмовників поділився інформацію про їх розмову ще з кимось, і пізніше про це дізналися майже всі», - зауважив Ткачук.



Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Керівник апарату СБУ Ткачук Олександр припускає, що просочення інформації про роботу та журналістські розслідування представників «УП» могло статися не шляхом прослуховування телефонних розмов. Про це він зауважив в телеефірі каналу «112 Україна», передає replyua.net В той самий час Ткачук не став відповідати на пряме запитання, чи займається Служба безпеки прослуховуванням кореспондентів УП, пояснивши, що розповідати подібну інформацію не можна, - це заборонено чинним законодавством. Також він сказав, що дані про стеження та прослуховування, які опублікували представники УП являються досить сумнівними, та закликав не намагатися робити сенсації на «пустому місці».«Ми завжди готові досліджувати будь-які докази, які мають журналісти «УП». Але той матеріал, який вони розмістили на своєму веб-сайті має двоякий сенс. Вони кажуть, що їхні телефони прослуховують. Також кажуть, що під час своїх розслідувань здійснювали телефонні дзвінки до різних установ. Так чого не припустити, що витік інформації стався не через прослуховування, а просто через те, що один з їхніх співрозмовників поділився інформацію про їх розмову ще з кимось, і пізніше про це дізналися майже всі», - зауважив Ткачук.