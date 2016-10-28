валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать

У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать
Керівник апарату СБУ Ткачук Олександр припускає, що просочення інформації про роботу та журналістські розслідування представників «УП» могло статися не шляхом прослуховування телефонних розмов. Про це він зауважив в телеефірі каналу «112 Україна», передає replyua.net.

В той самий час Ткачук не став відповідати на пряме запитання, чи займається Служба безпеки прослуховуванням кореспондентів УП, пояснивши, що розповідати подібну інформацію не можна, - це заборонено чинним законодавством. Також він сказав, що дані про стеження та прослуховування, які опублікували представники УП являються досить сумнівними, та закликав не намагатися робити сенсації на «пустому місці».

«Ми завжди готові досліджувати будь-які докази, які мають журналісти «УП». Але той матеріал, який вони розмістили на своєму веб-сайті має двоякий сенс. Вони кажуть, що їхні телефони прослуховують. Також кажуть, що під час своїх розслідувань здійснювали телефонні дзвінки до різних установ. Так чого не припустити, що витік інформації стався не через прослуховування, а просто через те, що один з їхніх співрозмовників поділився інформацію про їх розмову ще з кимось, і пізніше про це дізналися майже всі», - зауважив Ткачук.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
2986

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
2446

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

Декларація Ситника на фоні інших досить "спокійна"

У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать

У Росії відмовили проводити допит Януковича

Президент продовжив мораторій на землю до 2018 року

Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае

Павло Правий: Славко Кириленко – патріот, якому, судячи з декларації, дуже пощастило з дружиною

Джоли и Питт приступили к разделу имущества

Лавров обещает Асаду поддержку после введения новых санкций

Вчені проголосили тарганів рятівниками світу

Вакарчук: за 25 лет чиновникам и депутатам очень повезло

Нідерланди мають визначитися з українською угодою - Клімкін

Вчені були вражені, відкривши Гробницю Христа

Ученые: вынашивание мальчика является огромным стрессом для организма женщины

ГУР: На окупованому Донбасі приблизно 41 тисяча військових РФ

Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы

Генпрокурор: До суду ГПУ спочатку передасть справу про державну зраду Януковича

 Новости за день