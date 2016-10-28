У Росії відмовили проводити допит Януковича

Совєтский райсуд Ростова-на-Дону відмовив у проведенні допиту шляхом відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича та колишнього командира внутрішніми військами Шуляка Станіслава. Про це сьогодні, 28-го жовтня, розповів представник суду Маслов Артур, пише видання «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«До нас прийшло доручення провести допит в режимі відеоконференцію Януковича та Шуляка. Але, нажаль, ми змушені були відмовити, оскільки у нас немає необхідної для цього процесу техніки. Ми зможемо забезпечити зв'язок, тільки якщо отримаємо необхідне технічне забезпечення», - розповів він.
«Також в тих судових дорученнях, які ми отримали, не вказується адреса проживання Шуляка та Януковича», - додав Маслов. Він зазначив, що відповідь на судове рішення було відправлено до Києва. Як відомо, Міністерство юстиції Російської Федерації передало до Радянського районного суду Ростова-на-Дону відповідний запит від Києва на проведення допиту Віктора Януковича та Станіслава Шуляка в режимі відеозв’язку . варто згадати, що перед цим український Мін’юст декілька разів відправляв запит до Росії для проведення вищевказаного допиту, але постійно отримував у відповідь або мовчання, або відмову.
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