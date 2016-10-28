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Президент продовжив мораторій на землю до 2018 року

Президент продовжив мораторій на землю до 2018 року
Президент України Петро Порошенко ухвалив рішення стосовно продовження мораторію на продаж сільськогосподарських угідь а до початку 2018-го року. Про це сьогодні, 28-го жовтня, ввечері розповів прес-центр глави держави, передає replyua.net.

«Сьогодні президент підписав проект закону, який ще на один рік продовжує блокування на відчуження шляхом продажу чи будь-яким іншим способом земель сільськогосподарського призначення для того, щоб був час на рівні законодавства врегулювати питання земельного обігу», - зазначається у інформаційному листі. Варто згадати, що даний законопроект парламент прийняв ще 6-го жовтня. «За» проголосували 297 народних обранців.

Перед цим глава Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий наголошував, що обіг сільськогосподарських земель потрібно починати з продажів оренди. Він зазначив, що закон не буде означати прямий продаж ділянок. «Закон про обіг сільськогосподарських земель» - так він називається. Він регулює передачу земель сільськогосподарського призначення. На сьогоднішній день дуже багато моделей обігу земель, і не всі вони передбачають прямий продаж ділянок для вирощування врожаю», - зауважив Кутовий.

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