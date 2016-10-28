Нідерланди мають визначитися з українською угодою - Клімкін

Сьогодні, 28-го жовтня, має відбутися засідання уряду Нідерландів, де голландська сторона повинна визначитися з питанням щодо продовження консультацій з Україною та Європейським союзом для розробки формули для угоди про асоціацію ЄС-Україна. У крайньому випадку потрібно перенести цей процес на час після виборів до парламенту Голландії, які мають відбутися в березні наступного року. Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише українське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.
«На сьогодні заплановано зустріч голландського уряду. Сьогодні мають вирішити питання про продовження консультацій, зокрема з Брюсселем, для розробки формули, яка б усім підходила, та просуватися далі у питанні внутрішніх виборів, або ж перенести вирішення цього питання на час після виборів», - розповів він. Також глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що вибори в Нідерландах заплановані на середину березня наступного року.
Він відзначив, що для України питання злиття з Євросоюзом на сьогоднішній день залишається дуже емоційним. «Грати на популістських настроях досить небезпечно, та може нашкодити загальній репутації ЄС. Це питання (асоціації Україна-ЄС) не варто дуже затягувати», - наголосив Павло Клімкін.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter