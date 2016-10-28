ГУР: На окупованому Донбасі приблизно 41 тисяча військових РФ

Кількість проросійських бойовиків на території окупованого Донбасу на протязі кількох місяців залишається незмінно великою. Про це сьогодні, 28-го жовтня, під час прес-конференції розповів представник Головного управління розвідки Міністерства України Скібіцький Вадим, передає replyua.net.
«За минулі три місяці кількість проросійських окупантів на території нашої країни суттєво не змінилася. Перший та Другий армійські корпуси регулярно поповнюються бойовиками. Так само регулярно прибувають і кадрові військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації», - розповів він.
Відповідно до даних представника української розвідки, в Першому та Другому армійських корпусах Росії на сьогоднішній день перебуває приблизно 35 тисяч військовослужбовців. Ще 6 тисяч військових являються безпосередніми представниками Російської Федерації. Також Скібіцький зазначив, що всі головні командні місця займають офіцери російської армії, а накази на виконання операцій йдуть безпосередньо з Москви. «Для розвідки території України РФ використовує стратегічний розвідувальний літак Іл-20. Він може фіксувати дані на відстані 400 км, тобто йому не потрібно залітати на територію України», - додав він.
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