валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы

Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы
Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, заявил о том, что уже нет никаких сомнений в том, кто «убрал» Моторолу – в убийстве боевика замешаны российские власти. Как сообщает replyua.net, об убийстве Моторолы политолог рассказал в интервью Online.ua.

По его словам, организацией убийства занимался непосредственно Владислав Сурков – помощник российского президента, и он получал указания от Путина. «Кремль убирает ненужных боевиков. Если бы речь шла только об убийстве одного Моторолы, я бы склонялся и к российским, и к украинским спецслужбам, но это уже не первая заказуха, и даже русская пропаганда не делает заявлений, что к убийству того же Мозгового или же Бэтмана причастны украинские спецслужбы», заявил Пионтковский.

Он уверен, что убийство было организовано Сурковым по приказу Путина, и оно свидетельствует о ликвидации малоуправляемой персоны, которая уже никому не нужна. «Плотницкий и Захарченко пока слушаются всех команд из Кремля, а Моторола был сам по себе, поэтому его и убрали», уверен политолог.

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
2051

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
1556

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

ГУР: На окупованому Донбасі приблизно 41 тисяча військових РФ

Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы

Генпрокурор: До суду ГПУ спочатку передасть справу про державну зраду Януковича

Сербський прем'єр назвав таємницею інформацію про підготовку росіянами терактів

Порошенка та Луценка просять скасувати наказ, який стосується "великої справи Януковича"

В Украине наращивают производство мясной продукции

Если россияне, правда, готовили теракты в Черногории, то запах Третьей мировой уже совсем близко – блогер

Франція та Бельгія сумніваються, що Україна виконує "безвізові вимоги"

Железнодорожная станция «Одесса-порт» будет полностью реконструирована

Столтенберг: НАТО не ищет конфронтации с Россией

О чем недосказал Гройсман французским инвесторам?

Лавров: Путину не нужно приглашение Киева

Бойовики обстріляли з артилерії населені квартали Макіївки - штаб АТО

Новини з зони АТО за минулу добу (27.10.16)

Эксперты нашли причину неизлечимого ожирения

Грушко каже, що РФ у Сирії намагається встановити мир

Шендерович: «Вы, господин Песков, приперлись за наш стол и жрете»

Декларація Розенка розповідає про даровану квартиру в Києві та готівку, але ніякого будинку

Президент призначив нового керівника Київської ОДА

Бочкала: «Надя, добро пожаловать в Москву»

 Новости за день