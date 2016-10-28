Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы

Андрей Пионтковский, известный российский политолог и журналист, заявил о том, что уже нет никаких сомнений в том, кто «убрал» Моторолу – в убийстве боевика замешаны российские власти. Как сообщает replyua.net, об убийстве Моторолы политолог рассказал в интервью Online.ua.
По его словам, организацией убийства занимался непосредственно Владислав Сурков – помощник российского президента, и он получал указания от Путина. «Кремль убирает ненужных боевиков. Если бы речь шла только об убийстве одного Моторолы, я бы склонялся и к российским, и к украинским спецслужбам, но это уже не первая заказуха, и даже русская пропаганда не делает заявлений, что к убийству того же Мозгового или же Бэтмана причастны украинские спецслужбы», заявил Пионтковский.
Он уверен, что убийство было организовано Сурковым по приказу Путина, и оно свидетельствует о ликвидации малоуправляемой персоны, которая уже никому не нужна. «Плотницкий и Захарченко пока слушаются всех команд из Кремля, а Моторола был сам по себе, поэтому его и убрали», уверен политолог.
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