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Генпрокурор: До суду ГПУ спочатку передасть справу про державну зраду Януковича

Генпрокурор: До суду ГПУ спочатку передасть справу про державну зраду Януковича
Керівник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко запевняє, що до початку наступного року ГПУ передасть до суду справи про організацію колишнім президентом Віктором Януковичем злочинної організації за статтею 255 ККУ. Про це він заявив на зустрічі з рідними героїв «Небесної варти», інформує replyua.net.

Генпрокурор зазначив, що ввесь процес приходу до влади Януковича Генпрокуратура розглядає як злочинний процес, якому сприяли створені в даному процесі злочинні організації. «Назарі зам потрібно дуже ретельно опрацювати по 255-й всі важливі моменти в справі, оскільки після того, як ми її передамо до суду, зворотного шляху не буде. Це буде шапка для всіх подальших справ проти влади Януковича, які ми плануємо передати до суду до кінця поточного, максимум на початку наступного року», - розповів Луценко.

Він підкреслив, що як тільки кожна справа буде готова, вона буде одразу ж передаватися до суду, не чекаючи решти. «Перша справа піде за статтею про державну зраду. Потім, скоріше за все, буде йти справа про захоплення влади та вбивства під час «Революції гідності». Далі має піти до суду справа про розкрадання, потім – перехід на сторону ворога і так діла», - зазначив Луценко.

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