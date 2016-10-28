Порошенка та Луценка просять скасувати наказ, який стосується "великої справи Януковича"

Представники громадянської організації «Євромайдан SOS» звернулися до президента України та генерального прокурора, закликаючи відмінити наказ про реструктуризацію Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ та повернути в його компетенцію розслідування так званої «великої справи Януковича та Со.». Про це активісти організації повідомили на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що реорганізація роботи вищезазначеного департаменту може призвести до безкарності представників злочинної організації Януковича, яка за чотири роки владування в Україні вивела за її кордон приблизно два річних бюджети. Також зауважується, що у «великій справі» об’єднано тисячі різних епізодів злочинних справ Януковича та його оточення, які слідчі зможуть розслідувати за декілька місяців, навіть не маючи необхідної кількості доказів. «А це в свою чергу може призвести до повного провалу даної справи в суді», - наголосили активісти. Також у інформаційному листі зазначається, що необхідні докази, яке має зібрати слідство, - це надзвичайно довготривалий та кропіткий процес проти попередньої влади, яка і так вже знаходиться за межами України.
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