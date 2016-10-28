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В Украине наращивают производство мясной продукции

В Украине наращивают производство мясной продукции
В сентябре в Украине было произведено намного больше мясной продукции, чем в сентябре прошлого года, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Ассоциации свиноводов Украины.

В сообщении ассоциации говорится о том, что в сентябре этого года в Украине было произведено почти 22 тысячи тонн охлажденной, свежей, а также замороженной свинины. В августе этого года свинины было произведено чуть больше – почти 25 тысяч тонн. Однако по итогам трех кварталов 2016 года украинские фермеры переработали на два с половиной процента больше свинины, чем за весь прошлый год. Кроме того, отметили в ассоциации, производство других видов мяса также выросло в нашей стране с начала текущего года. К примеру, объемы производства говядины в первых трех кварталах увеличились почти на пять процентов, объемы производства курятины – на восемь с половиной процентов.

Напомним, что в октябре мясо кур сильно подорожало, и куриное филе обходится не дешевле, чем свинина. По прогнозам экспертов, курятина продолжит дорожать, и самыми дешевыми сейчас остаются только куриные крылышки и окорочка – от 35 до 39 гривен за килограмм.

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