Декларація Розенка розповідає про даровану квартиру в Києві та готівку, але ніякого будинку

Міністр соціальної політики Павло Розенко за 2015 рік задекларував квартиру в Києві, автомобіль, готівку 550 тисяч гривень, 15 тисяч доларів США та 10 тисяч євро. Про це можна дізнатися з його декларації на веб-сайті НАЗК, повідомляє replyua.net.
Розенко написав, що квартира в Києві площею 81 квадратний метр дісталася йому у вигляді подарунку від його мами Розенко Валентини. Квартира оцінюється в 450 тисяч гривень. Прав на частину квартири міністр отримав наприкінці вересня поточного року. Варто згадати, що у декларації, яку він подав навесні цього року квартири в Києві не було. В той самий час Павло Розенко вніс до декларації свій автомобіль Toyota Highlander, куплений ним у жовтня два роки тому за майже 390 тисяч гривень.
На посаді міністра соціально політики за минулий рік Розенко розбагатів майже на 75 тисяч гривень. Оксана Розенко (його дружина) за той самий рік заробила майже 85 тисяч гривень в Управлінні справами Верховної Ради України. вона також задекларувала готівку: 120 тисяч гривень та 5 тисяч американських доларів. Як повідомлялося раніше, 6-го серпня поточного року ЗМІ розповідали про маєток Розенка в селі Погреби. Також з’явився в мережі акт купівлі даного будинку дружиною міністра.
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