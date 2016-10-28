Бочкала: «Надя, добро пожаловать в Москву»

Очень странная история произошла на днях – Надежда Савченко оказалась в Москве по собственному желанию, и вопрос даже не в том, для чего она туда поехала, а в том, как карателя Надю пустили в Россию.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Роман Бочкала. По словам журналиста, непонятно, кто давал Савченко гарантии безопасности, ведь отправиться в Москву – это самая настоящая авантюра, и человек едет в логово врага, а его встречают словами «Добро пожаловать». «Все возмущены, но надо напомнить – не нужно было раньше времени записывать человека в кумиры. Надя прошла через испытания, но за мучения канонизирует церковь, а уважение к государственным деятелям распространяется через другое. Сначала Надю водили, как слона, рассказывая о жертве путинского режима, теперь все наоборот – Савченко всем показывает, но она ничего никому не обещала», пишет Бочкала.
Также журналист отметил, что реальными мучениками являются Клых и Карпюк, которым дали по двадцать с лишним лет, но эти мученики навсегда останутся в тени. А любовь не безгранична, и Наде нужно еще многому научиться.
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