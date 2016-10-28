Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів США в готівці, і все це за минулий рік. Про це можна дізнатися з його декларації на сайті НАЗК, передає replyua.net.
В той самий час у декларація Довгого не зазначено, скільки коштували йому численні картини, годинники та статуї на момент придбання. Він також задекларував бронзово-дерев’яну скульптуру «Жінка на колесах», гвинтівку 12 калібру Markel, бігову доріжку, велотренажер та декілька одиниць побутової техніки.
Водночас його дружина Катерина Горіна задекларувала низку дорогоцінних прикрас, зокрема годинник Rolex та кільце Cartier. Вона також задекларувала 400 тисяч євро готівки. Нардеп також розпоряджається 100% корпоративними правами компанії «КВ Менеджмент». Також депутат володіє торговими марками «Довгий», «Олесь», «Олесь Довгий» та аналогічними назвами, тільки на англійській мові. Решта даних, які знаходяться у декларації народного депутата не відрізняються від вказаних у минулій березневій декларації, а лише конкретизуються та пояснюються.
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