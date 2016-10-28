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Троицкий: «Украинцы, отбросьте наивность!»

Троицкий: «Украинцы, отбросьте наивность!»
Украинцам нужно отбросить наивность касательно российских деятелей культуры, которые ранее поддержали агрессию РФ в отношении Украины. Как сообщает replyua.net, в интервью «Цензор.нет» известный журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал, что украинцам давно пора посмотреть в глаза реальности.

«Вот вы видите Олега Табакова. Такого хорошего и веселого, который был таким же правильным, как Кобзон. А в итоге и Табаков, и Кобзон оказались не пойми кем. Однако жизнь не кончается после того, как кто-то что-то сказал, и надо перешагивать через препятствия. Так человек отбрасывает свою наивность, и зря мы думали, что эти люди белые и пушистые», подчеркивает Троицкий.

По его мнению, Табаков, Кобзон и все остальные представители российского кино или эстрады считают украинцев бандеровцами, фашистами и укропами, причем, никогда не называют украинцами, а исключительно хохлами. «Те музыканты, которых я всегда любил и уважал, остались с нами, украинцами, по нашу сторону баррикад, а мнение всех остальных должно быть нам безразлично, также, как и их творчество», отметил Троицкий.

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