Гринів не хоче пояснювати джерело доходів на елітне майно (ВІДЕО)

Голова парламентської фракції «Блока Петра Порошенка» Гринів Ігор відмовився пояснити, звідки у нього з’явилися деякі фінансові заощадження та певне майно його сім’ї. як передає replyua.net, журналісти програми «Схема» спробували вияснити в Гриніва, чому його задекларовані статки не відповідають дійсності, на що депутат відповів: «Та ви мене не цікавите! Я вже вам пояснював. Та і мені все одно. Що хочете, те й робіть. До вас у мене вже давно зневага».
Перед цим кореспонденти «Схеми» провели невеличке розслідування та встановили деякі невідповідності між задекларованими статками Гринів та певний майновим станом його родини. Як відомо, його дружина два роки тому придбала елітну квартиру площею 145 квадратів в комплексі «Покровський посад» у Києві. Проте в своїй декларації за 2014 рік нардеп прописав доходи своєї дружини в розмірі дещо більше 22-х тисяч за рік. 210 тисяч гривень він задекларував як власну зарплату за рік. За 2013-й рік, відповідно до декларації Гриніва на сайті парламенту, його дружина, син та дочка заробили на трьох 292 тисячі гривень. 224 тисячі гривень задекларував сам народний депутат у якості власної зарплати. Також він вписав і суму в 100 тисяч на банківському рахунку.
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