Жительница Водяного рассказала, как живется под обстрелами

Пользователь Сергей Ваганов разместил в Интернете видео, в котором рассказывается о жизни в поселке Водяном, где практически не прекращаются обстрелы.
Как информирует replyua.net, местная жительница, пенсионерка Зоя, рассказала, что продолжает сажать в огороде огурцы, помидоры и кукурузу, а вот урожая капусты в этом году не было, поскольку ее побило снарядом. «Хлопцам ношу иногда ягоды, иногда молоко, и ребята меня еще ни разу не обидели. Если начинают стрелять, я залезаю в подвал, а, когда обстрел заканчивается, иду в огород», отметила баба Зоя и подчеркнула, что, несмотря на войну, продолжает вести хозяйство. Пенсионерка рассказала, что большой части хозяйства она давно лишилась – снаряды убили семь коз, а также нанесли большой ущерб участку.
«Эта война никому не нужна. Я живу в Украине, всю жизнь отработала на заводе, построила дом своими руками, а теперь война. Хлопцев жалко. Такие худенькие и молодые, мышечной массы совсем нет. Прислали на войну совсем мальчишек», сокрушается баба Зоя. Однако, несмотря на военные действия, пенсионерка даже смогла сохранить оптимизм.
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