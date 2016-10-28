Повышение минимальной зарплаты приведет к резкому сокращению размера субсидий

Субсидии для граждан, которым повысят минимальную зарплату до 3 200 гривен, станут намного меньше, однако сокращение размера субсидий начнется не раньше мая следующего года. Как информирует replyua.net, накануне Андрей Рева, министр социальной политики, успокоил всех украинцев, которые успели оформить субсидии перед отопительным сезоном. Министр подчеркнул, что на протяжении всего отопительного сезона размер субсидий для населения не изменится в том случае, если с начала 2017 года в Украине повысят минимальную зарплату до 3 200 гривен.
Однако, по словам Ревы, учитывая увеличение доходов населения в следующем году, процесс и правила начисления субсидий начнут пересматривать сразу после окончания отопительного сезона, и это произойдет уже в мае. Из сказанного Ревой становится понятно, что большинство украинцев, которые сейчас имеют минимальный доход, в следующем году не смогут рассчитывать на большие субсидии. В настоящий момент при оформлении субсидий примерно сорок процентов граждан указывают минимальную заработную плату – 1 450 гривен. Совсем скоро большую часть зарплаты выведут из тени, и тогда многим украинцам придется указывать уже совсем другие доходы – не меньше 3200 гривен.
Это значит, что размер субсидии резко сократится. В Кабинете министров утверждают, что решение о повышении минимальной зарплаты в стране поможет сэкономить большую часть средств, выделенных на программу субсидирования. Речь идет примерно о пяти миллиардах гривен. Однако точную сумму «экономии» рассчитать пока не берутся даже эксперты, и узнать о размерах субсидий после отопительного сезона и о сумме сэкономленных средств удастся только ближе к концу первого полугодия 2017 года. Причем после отопительного сезона правила расчета субсидий, скорее всего, меняться не будут.
Сейчас при расчете размера субсидии органы соцзащиты рассчитывают обязательные платежи для каждой семьи. Вне зависимости от того, сколько ресурсов использовала каждая семья (в пределах социальной нормы), она платит ежемесячно фиксированную сумму с учетом вычета субсидии. Как рассчитывают размер субсидий? Доход каждого члена семьи сначала делят на два (базовый коэффициент), а также на прожиточный минимум, после чего полученную сумму умножают на 15 процентов.
Допустим, что в квартире проживает семья из четырех человек, и ее общий доход на сегодняшний день достигает восьми тысяч гривен. Эту сумму делят на четыре (количество жильцов), потом делят на прожиточный минимум и на базовый коэффициент, далее умножают на 15 процентов и получают 10,7 процентов. Если из общего дохода две зарплаты были минимальными и составляли 1 450 гривен, то с нового года общий доход семьи возрастет до 11 500 гривен.
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