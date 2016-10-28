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Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы

Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы
Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин сделал несколько заявлений в отношении бизнеса президента Украины Петра Порошенко, ведущегося на территории РФ – об этом передает replyua.net.

Путин заявил: «Россия старается уважать право частной собственности, это касается в том числе фабрики кондитерских изделий, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко – «Roshen», находящейся в Липецкой области. Он подчеркнул, что «уважение к частной собственности» - это один из «столпов современной экономической политики РФ». Путин признался, что «уважать частную собственность в России получается не всегда», однако «страна к этому стремится, в том числе за счет соответствующих изменений в законодательстве».

«Это же относится и к нашим иностранным инвесторам, в том числе – субъектам хозяйствования из Украины. Перт Алексеевич Порошенко – один из таких инвесторов, и мы стараемся уважать его частную собственность», - подчеркнул Путин. Глава РФ напомнил, что у Порошенко в России не одно, а два предприятия – завод и компания по реализации продукции. Путин сообщил, что «у фабрики недавно были какие-то проблемы с судами, введены определенные ограничения», однако «она все еще приносит прибыль». О прибыли какого размера идет речь Путин не уточнил – он заявил, что «такие мелкие детали его не интересуют».

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