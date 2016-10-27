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Предприятие в Киевской области изготавливало поддельные медсредства

Предприятие в Киевской области изготавливало поддельные медсредства
Как сообщает replyua.net, Держлекслужба Украины сегодня издала распоряжение о полном изъятии медицинского средства «Септостерил 96» - раствора для внешнего применения 96% во флаконах серии 0010614, произведенного на ООО «ЛВЗ Тетерев», находящемся в поселке городского типа Иванков Киевской области.

В результате экспертизы медицинского средства выяснилось, что оно является полностью фальсифицированным – во флаконах со «Септостерилом 96» содержался не этанол. В связи с этим Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками запретила хранение, реализацию и применение медицинского средства «Септостерил 96». Все субъекты хозяйствования, осуществляющие реализацию и хранение этого медицинского средства должны немедленно проверить его наличие и принять меры по изъятию его из оборота для возврата производителю или поставщику для утилизации в течение двух недель.

Аналогичное распоряжение ведомство сегодня приняло и в отношении медицинских средств «Этанол 96» серии 010216 и «Этанол 70» серии 010116, произведенных на ПП «Килафф» в городе Донецк – они также являются сфальсифицированными.

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