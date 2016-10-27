Порошенко: Мені мало хто заздрить. Про "тяжку долю" президента України

Петро Порошенко зазначив, що «мало хто у світі хоче опинитися на його президентському місці в Україні», але він сам пишається тим, що він все таки президент України. Про це він заявив сьогодні, 27-го жовтня, виступаючи в «Острозькій академії», інформує replyua.net.
Запитання поставили студенти: «Як правильно майбутньому державному службовцю ставити пріоритети, щоб якісно зміщувати свій робочий та вільний час?». Посміхаючись, президент України відповів: «Це буде одне, в чому мені доведеться вас розчарувати. Розкажу про себе. Я був у Норвегії, де ми з колегами підписували ряд важливих двосторонніх та багатосторонніх договорів. Ми це завершили о 2-й годині ночі. О 4-й я вже був у Брюсселі. О 8-й нам потрібно було зустрітися з главою Європейського парламенту, щоб обговорити питання безвізу для України. Також ми зустрічалися з главами фракцій Європарламенту, які мають підтримати Україну в даному питанні. Потім зустріч з керівниками держав, які входять до Євросоюзу. Ввечері зустріч з генсекретарем НАТО. За всі 4 доби кількість мого сну вмістилась в 7 годин». «Відверто кажучи, не багато хто мені заздрить. Але я пишаюсь тим, що маю честь бути лідером такого народу», - зазначив він.
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