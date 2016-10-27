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У Рожкової під час обшуку конфіскували мобільний телефон

У Рожкової під час обшуку конфіскували мобільний телефон
Представники Національної поліції під час обшуку в житловому приміщенні заступника керівника Національного банку України Рожкової Катерини вилучили мобільний телефон. Про це жінка особисто розповіла представникам преси, пише видання «УН», передає replyua.net.

«Сьогодні вранці у моєму будинку провели обшук. Забрали особистий мобільний телефон. Мені заявили, що обшук проведуть в рамках справи з банком «Михайлівським», - зазначила Рожкова. «Мені здається, що мене хочуть вплутати до цих афер. Адже перед цим я працювала в «Платинум Банку» і особисто знайома Дмитром Зінковим, Ігорем Дорошенко та Віктором Поліщуком. Мені шкода, що під час спроби тиснути на Нацбанк втягнули і представників правоохоронних органів», - підкреслила заступниця Гонтаревої.

Як повідомлялося раніше, прес-центр НБУ підтвердив інформацію про проведення обшуку в оселі заступника голови регулятора Катерини Рожкової в рамках розслідування банкрутства «Банку Михайлівський». Варто згадати, що Шевченківський районний суд Києва обрав для Ігоря Дорошенка запобіжний захід у вигляді 2 місяців перебування під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 138 мільйонів гривень.

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У Рожкової під час обшуку конфіскували мобільний телефон

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